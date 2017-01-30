سفير فلسطين لدى اليونسكو: تصريحات الامين العام للامم المتحدة شخصية وليس لها اي ابعاد قانونية فيما يتعلق بوضع القدس

رام الله/PNN- قال سفير فلسطين لدى اليونسكو منير انسطانس ان تصريحات الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيروس للاذاعة الاسرائيلية باللغة العبرية والتي زعم فيها “يهودية الهيكل في القدس” قال إنها تصريحات شخصية وليس لها اي ابعاد قانونية فيما يتعلق بوضع القدس.

واضاف انسطانس في تصريحات “لصوت فلسطين” ان الدبلوماسية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس نجحت في تثبيت البعد القانوني للقدس وان اسرائيل فهمت انه ليس بوسعها تشريع وضم القدس الشرقية .

بدوره اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلادني تصريحات الامين العام للامم المتحدة خطير وانحياز للاحتلال الاسرائيلي قائلا ان ” انطونيو جوتيروس بحاجة الى تثقيف بقرارات الامم المتحدة الخاصة بفلسطين والقدس”.

واضاف مجدلاني أن مهمة الامين العام هي تطبيق قرارات الشرعية الدولية وليس خلق شرعية جديدة ارضاء لاسرائيل.