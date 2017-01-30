عميرة لPNN:تهديدات المنظمات الاسرائيلية المتطرفة بطردي من اسبانيا لا تخيفني وهي تعكس حقيقة دولة الاحتلال

بيت لحم/PNN/ قال منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية ان مطالبة منظمات اسرائيلية متطرفة داعمة لاسرائيل بطرده ومن معه من نشطاء من المقاومة الشعبية وحملة مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها من اسبانيا ودول الاتحاد الاوروبي لا تخيفهم بل تزيدهم اصرارا على مواصلة النضال الشعبي وفضح ممارسات اسرائيل الارهابية في مختلف انحاء العالم.

وقال عميرة في حديث خاص مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان منظمات يمينية اسرائيلية داعمة لاسرائيل قامت بتقديم شكاوي لدى الجهات الامنية الاسبانية في مدينة برشلونة حيث يشارك في مؤتمر اليات مواجهة التطرف في العالم ان هذه الشكوى بحقه وبحق الناشطة منال التميمي من لجان المقاومة الشعبية للاستيطان والجدار هي دليل جديد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وهي رسالة تاكيد ان هذا الاحتلال همجي و وحشي وعنصري ويحارب الفلسطينين على كل الاصعدة.

وياتي تعليق عميرة هذا بعد ان وجهت منظمات يهودية متطرفة تحذيرا للشرطة الاسبانية من دخول الناشط منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان والناشطة منال التميمي الذين يشاركون بمؤتمر اليات محاربة ومواجهة التطرف وعلى راسها التطرف الاسرائيلي في اطار جولة لعدد من النشطاء الفلسطينين والمسؤولين للمؤسسات الفلسطينية بمدينة برشلونة للحديث عن ما يعانيه شعبنا الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال العنصرية التي تنتهك كافة مواثيق حقوق الانسان.

واعدت هذه المنظمات ملفا قامت بتسليمه الى الشرطة الاسبانية والجهات المسؤولة مدعية ان عميرة ومن معه يمثلون الارهاب الفلسطيني من خلال تنظيم ما اسموه بالملف بنشاطات ارهابية كما قاموا بنشر مقاطفات من هذا الملف عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في محاولة منهم لتوسيه النضال الفلسطيني المشروع وفق ما اوضح عميرة.

واكد عميرة ان هذه الادعاءات تؤكد ان اسرائيل وحكومتها اليمنية المتطرفة تحاول تشويه الحقائق وقلبها كونها هي الارهابية التي تقوم باختراق كل مواثيق حقوق الانسان مشيرا الى ان هذا الممارسات الارهابية اصبحت امرا مكشوفا ولا يمكن لاسرائيل ومن يقف خلفها خداع الراي العام العالمي.

واكد عميرة على ان مختلف الانشطة التي تنفذها اللجنة التنسيقية لمقاومة الجدار والاستيطان انشطة مقاومة شعبية تكفلها كافة الشرائع والقوانين الدولية فيما تقوم اسرائيل بقمع ومهاجمة المدافعين عن حقوق الانسان من خلال اعتقالهم وقتلهم ومطاردتهم مشيرا الى ان هذه الادعاءات واهية ولم ولن تنطلي على احد ولن تمنع النشطاء المشاركين في المؤتمر الدولي من فضح ممارسات الاحتلال العنصرية .

واكد عميرة ان هذه المحاولة هي محاولة اسرائيلية لابعاد اي نشاط ومحاضرات فلسطينية تنقل الواقع الفلسطيني الذي يعيش فيه المواطنون الفلسطينيون من الارهاب والتطرف الاسرائيلي سواء الممارس من قبل الحكومة اليمينية الاسرائيلية التي تدعم هذه المؤسسات او من خلال المستوطنين الذين يحظون بحماية الاحتلال وحكومته ويمارسون ابشع صور التعذيب والارهاب بحق المواطنين الفلسطينين مشددا على انهم سيواصلون فضح ممارسات اسرائيل على المستوى الدولي وتاكيد انها دولة ارهاب بكل معنى الكلمة.