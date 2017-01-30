ابو عيطة: انتخاب ابو بكر رئيسا للجنة المالية والحلو رئيسا للمحكمة الحركية بمجلس ثوري فتح

ام الله/PNN- انهى المجلس الثوري لحركة فتح، مساء امس الاحد، أعمال دورته الاولى التي بداها الاربعاء الماضي، حسبما أكد نائب امين سر المجلس الدكتور فايز ابو عيطة “لصوت فلسطين” .

وقال ابو عيطة ان اعمال الدورة الاولى للمجلس اتسمت بالاهمية الكبرى وناقشت كافة الامور السياسية على الساحة الفلسطينية اضافة الى التطورات الخطيرة التي لها علاقة بموضوع الاستيطان والقدس وقد يكون لها تداعيات خطيرة في المرحلة المقبلة.

واوضح ابو عيطة ان الجلسة كانت استكمالية ونوقش بها العديد من القضايا التنظيمة الهامة وجرى فيها انتخاب كل من قدري ابو بكر رئيسا للجنة المالية وسليم الزريعي رئيسا للجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية وماجد الحلو رئيسا للمحكمة الحركية، مشيرا الى انه سيتم تشكيل باقي اللجان خلال الاسبوع المقبل.