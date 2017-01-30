النضال الشعبي في اليوم العالمي لدعم حقوق اهلنا في الاراضي المحتلة عام 48 تؤكد وحدة المصير والدم والنضال

رام الله/PNN- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على وحدة المصير والدم والنضال التي تربط بين ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، مشيرة أن حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف العنصري نتنياهو لا تفرق بين فلسطيني وآخر.

وقالت الجبهة ليكن يوم الثلاثين من كانون الأول / يناير الموافق اليوم الاثنين بمثابة يوم عالمي للحقوق الوطنية والنضال ضد العنصرية، في اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 48 .

وتابعت الجبهة إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية ضد أبناء شعبنا في الاراضي المحتلة عام 48 من سياسيات عنصرية وتهديد بهدم آلاف المنازل ، وهدم قرية العراقيب اكثر من93 مرة ، وما حدث في ام الحيران ايضا ،والتميز في التعليم والسكن والوظائف، لن ينجح في كسر إرادة شعبنا في الداخل وسيبقون شوكة في حلق دولة الاحتلال التي تسعى لأن تصبح دولة يهودية.

واضافت الجبهة إن ما تقوم به حكومة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة والداخل يهدف إلى إقامة دولة واحدة عنصرية على غرار النظام العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا إبان تسعينيات القرن الماضي.

وأشارت أن معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال هي معركة دقيقة الهدف منها وضع فلسطين على خارطة العالم الجديد الذي يجري تشكيله في منطقة الشرق الأوسط، في مقابل سعي الاحتلال لتغيب فلسطين عن خارطة العالم.

موضحة على العالم أن يدرك أن الداعشين الذين يقتلون في سوريا والعراق لا يختلفون شيئا عن المستوطنين القتلة الذين أحرقوا الرضيع علي دوابشة وعائلته، وأحرقوا قبله الطفل محمد أبو خضير.

وتابعت الجبهة تعمد حكومة الاحتلال إلى تضييق الخناق على المواطنين العرب واستهداف ممتلكاتهم وأرضهم عبر التشريعات العنصرية المتطرفة وغير القانونية، في إطار حملتها المتواصلة لتهجير السكان.

وتوجهت الجبهة إلى أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بتحية إجلال وإكبار لصمودهم وتحديهم لكافة الاجراءات الإسرائيلية .