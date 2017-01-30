وفاة شاب متاثرا بحروق اصيب بها في مخيم البريج

ونقلاً عن مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بوفاة الشاب (إ.م)، متأثراً بحروق من الدرجة الثالثة كان أصيب بها بعد أن أقدم على حرق نفسه أمام إحدى الجمعيات الخاصة بالمعاقين في البريج.

وكان الشاب أشعل النار في جسده بعد سكب مادة البنزين أمام إحدى الجمعيات المختصة بالمعاقين في المخيم، بسبب سوء المعاملة، حيث يعاني من إعاقة دائمة في جسده.