ادعيس: الأوقاف تعلن عن اجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المخالفة

رام الله/PNN- أعلن وزير الاوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس ان الوزارة ستتخذ اجراءات رادعة بحق شركات الحج والعمرة المخالفة واحالتها الى الدائرة القانونية ، وذلك بعد انتهاء عمرة العطلات المدرسية ومتابعة التقارير المرفوعة من قبل طواقم الوزارة والمشرفة على سير هذه الرحلات .

بدوره قال مدير عام الحج والعمرة سليم الاشقر “أن الوزارة أعدت طواقم العمل من الوزارة للمتابعة سواء في المعابر الفلسطينية أو في الأراضي الأردنية وعلى الجسور وكذلك مرافقة الرحلات إلى الأراضي السعودية، وذلك من أجل تسهيل مرور المعتمرين على منافذ الحدود في كافة المناطق” .

مضيفا أن الإدارة العامة للحج والعمرة قد أنهت ترتيبها مع كافة الشركات والتأكيد عليهم على ضرورة توفير وسائل النقل والسكن حسب المواصفات والشروط المتفق عليها مع المعتمر.

وأكد الاشقر أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين والمعتمرين لتقديم أي إقتراح أو شكوى وان الوزارة لن تتوانى عن معاقبة اي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها .