انطلاق أعمال القمة الإفريقية في اديس ابابا بمشاركة الرئيس

وتنعقد اجتماعات هذه الدورة على مدار، اليوم وغدا تحت شعار “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.

وبدأت أعمال القمة بجلسة مغلقة، ومن المنتظر أن تتحول إلى علنية في وقت لاحق اليوم.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بإقرار جدول الأعمال، وبرنامج القمة الذي انتهت إليه اجتماعات وزراء الخارجية، على مدار الأيام الماضية.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس محمود عباس كلمة أمام القمة حول الأوضاع في فلسطين.