قوات الاحتلال تعتقل(11) مواطناً من الضفة بينهم أسرى محررون

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم (11) مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الاثنين، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم، من عدة بلدات في محافظة الخليل وهم: منير سمير ابو شرار، مازن ماهر ابو عطوان، خليل عمرو، محمود صليبي (26 عاماً)، وهو أسير سابق أمضى ثلاثة سنوات، علاوة على إسلام تيسير السعافين (20 عاماً).

فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من بلدات قطنة وبدو والرام قضاء القدس وهم: محمود محمد طه، أحمد عيسى منصور، وحماد ناصر الخضور، إضافة إلى محمد عابد، ورأفت الهذالين وهما أسيران محرران.

ومن محافظة جنين اُعتقل المواطن وائل عزمي ابو حنانة.

وذكر نادي الأسير أن أربعة مواطنين على الأقل اُعتقوا خلال يوم أمس، وهم: محمد عبد الرحيم مهدي (24 عاماً) من بلدة الجانية في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى طفلين اُعتقلا بالقرب من قلقيلية وهما: مرح لؤي جعيدي (15 عاماً) وهي من قلقيلية، وسالم هاني ابو حمادة (16 عاماً) وهو من نابلس، كذلك اُعتقل المواطن محمد زياد حسنين (33 عاماً) من مخيم بلاطة في نابلس.