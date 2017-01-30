الشرطة تنجز 3156 قضية وتضبط اكثر من كيلو ونصف مخدرات الاسبوع الماضي

رام الله/PNN- انجزت الشرطة 3156 قضية وضبطت 1652من المواد المخدرة خلال الاسبوع الماضي .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3156 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 105 قضية ودورت 33 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 436 قضية ودور 70 قضية، وانجز قسم التنفيذ 2615 قضية ودور 2074 قضية اخرى .

واضاف البيان ان ادارة مكافحة المخدرات ضبطت 1652غرام مواد مخدرة و97 حبة مخدرة اخرى بالاضافة الى 32 ادوات تعاطي.

وسجلت ادارة المرور 186 حادث سير نتج عنها مصرع شخصين، وفحصت الاسبوع الماضي 5707 مركبة وأنزلت عن الشارع 128مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4323 مخالفة مرورية، و حجزت 321 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 270 مركبة غير قانونية.

واشار البيان ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 65354 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 15165 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم انجاز 8 قضايا وجاري متابعة 3 قضايا اخرى .