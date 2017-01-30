البشرة الجافة .. 5 علامات تستوجب زيارة الطبيب

وقد تقوم ببعض الاختبارات التشخيصية إذا اشتبه الطبيب في أن إصابتك بجفاف البشرة هي نتيجة لحالة طبية كامنة، مثل قصور نشاط الغدة الدرقية (قصور الدرقية).

ويوصى بزيارة الطبيب في الحالات التالية:

1- لم يتحسن الجلد بالرغم من بذل أفضل الجهود.

2- كان الاحمرار مصاحباً للبشرة الجافة.

3- كان الجفاف والحكة يعيقان النوم بشكل جيد.

4- كنت مصاباً بجروح مفتوحة أو التهابات من الخدوش.

5- كانت لديك مساحات واسعة من التقشير أو تساقط الجلد.

ويساعدك إعداد قائمة بالأسئلة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وقتك مع الطبيب.

وبالنسبة للبشرة الجافة، تشمل بعض الأسئلة الأساسية التي يمكن طرحها على الطبيب ما يلي:

– ما السبب المُرجح للإصابة بجفاف البشرة؟

– ما الأسباب المحتملة الأخرى لظهور الأعراض؟

– هل أحتاج إلى إجراء أي اختبارات؟

– هل من المحتمل أن تشفى الحالة من تلقاء نفسها؟

– ما أساليب العناية المعتادة بالبشرة التي توصي بها؟

ولا تتردد في طرح ما لديك من أسئلة أخرى.

ومن المُحتمل أن يطرح عليك الطبيب العديد من الأسئلة، مثل:

– هل هناك أعراض أخرى تعاني منها؟

– هل تلك الأعراض مستمرة أم تظهر عرضيًا؟

– ما الأشياء، إن وجدت، التي تجعل بشرتك أفضل؟

– ما الأشياء، إن وجدت، التي تجعل بشرتك أسوأ؟

– ما الأدوية التي تتناولها؟

– ما معدل استحمامك؟ هل تستخدم الماء الساخن؟ ما أنواع الصابون والشامبو التي تستخدمها؟

– هل تستخدم الكريمات المرطبة؟ إذا كان الأمر كذلك، فأي الأنواع تستخدم وكم مرة تستخدمها؟