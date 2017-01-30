الحمد الله يلتقي اتحاد المقاولين الفلسطينيين

رام الله/PNN- التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بحضور وزير الأشغال والإسكان مفيد الحساينة، ووزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، حيث اطلع على أوضاع الاتحاد ومطالبهم.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تصويب أوضاع قطاع الإنشاءات ومعالجته، ومناقشة قانون الإنشاءات والسلامة المهنية مع الوزارات المعنية، ورفعه لمجلس الوزراء لإصداره حسب الأصول.

واستمع الحمد الله لأهم مطالب الاتحاد المتمثلة بإعطاء الأولوية للشركات المحلية لتنفيذ المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى صرف مستحقات المقاولين والاستردادات الضريبية، ومنح تسهيلات جمركية للمعدات والآليات لقطاع المقاولات.