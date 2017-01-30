تاجيل التصويت على شرعنة المستوطنات إلى الغد

بيت لحم/PNN- نجح رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، بتأجيل التصويت على شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، عن طريق ‘قانون التسوية’، الذي كان من المقرر التصويت عليه اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، إلى يوم غد الثلاثاء.

وقال بيتان في وقت سابق إنه يدرس إمكانية تأجيل التصويت إلى يوم غد الثلاثاء أو الأسبوع القادم، وأنه طلب من رئيسة كتلة ‘المعسكر الصهيوني’ المعارض للقانون، ميراف ميخائيلي، الموافقة على التأجيل، لكن الأخيرة رفضت وقالت ‘نحن لا نرغب بالتأجيل، إذا أراد الليكود التراجع عن تقديم القانون فليتراجع بنفسه’.

ويأتي تأجيل التصويت على القانون بعد أن أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت اعتزامه عدم الدفاع عن ‘قانون التسوية’ أمام المحكمة العليا في حال تمت المصادقة عليه، وقال إنه من المحتمل أن يؤدي سنه إلى تقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية.

ويعتبر المستشار القضائي للحكومة قانون التسوية غير قانوني، حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه، ويتوقع أن يتسبب القانون بتعجيل التحقيق الأولي الذي يجري ضد إسرائيل في المحكمة الجائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى في المحكمة.

ومن المرجح أن يصوت جميع أعضاء الائتلاف الحكومي لصالح القانون، ما يعني المصادقة عليه رسميًا.

ويهدف القانون إلى شرعنة سلب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وإقامة بؤر استيطانية عليها، مثل ‘عمونا’، وكذلك يتيح إمكانية تحويلها إلى مستوطنات في وقت لاحق.