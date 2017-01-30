وزارة الحكم المحلي تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات عمل بوابة الهيئات المحلية

رام الله/PNN- أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج أهمية بوابة الهيئات المحلية وما توفره كقاعدة بيانات شاملة تضم كافة المعلومات حول قطاع الحكم المحلي ومجالات عمل الهيئات المحلية من أنظمة، وأدلة عمل، وسياسات، ودراسات، وأنشطة، وخطط، وموازنات، وإعلانات، وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمالها وأنشطتها اليومية.

وقال الأعرج “إن الوزارة ومن منطلق إيمانها وحرصها الشديد على ضرورة مواكبة قطاع الحكم المحلي الفلسطيني لأحدث النظم في العالم، عملت على تطوير نظام معلوماتي متقدم يحاكي أحدث النظم والمتمثل في بوابة الهيئات المحلية”.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة اليوم الاثنين في مدينة البيرة، وذلك بحضور وكيل الوزارة رئيس اللجنة التوجيهية الخاصة بالبوابة محمد حسن جبارين، ومدير مشروع الإصلاح في الحكم المحلي في مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) هانز فروهاوف، وطواقم الوزارة والمديريات وصندوق تطوير وإقراض البلديات.

وأشار الأعرج إلى أهمية المعلومات والبيانات التي توفرها البوابة الإلكترونية، حيث تشكل ركناً أساسيا لا غنى عنه في عملية التخطيط سواء المحلي أو الوطني، بالإضافة إلى استخدامها في إدارة المشاريع التنموية وتوجييها من خلال معرفة واقع التجمعات السكانية واحتياجاتها من الخدمات المختلفة.

وأعرب الأعرج عن بالغ شكره وتقديره لمؤسسة التعاون الألماني (GIZ) على دعمها لقطاع الحكم المحلي، ولتطوير نظام بوابة الهيئات المحلية، كما شكر طواقم الوزارة التي عملت على إنشاء وتحديث النظام بالتعاون مع الشركاء في صندوق البلديات والمؤسسة الألمانية.

بدوره، أكد جبارين أهمية البوابة وما شكلته من نقلة نوعية ومتقدمة في مواكبة التطور التكنولوجي من خلال ضم البوابة للعديد من التطبيقات الحيوية والهامة والتي تخدم جميع مستخدمي هذا النظام.

وأشار جبارين إلى اهتمام الوزارة بكافة الطواقم العاملة والمسؤولة عن النظام وتطويره، وتعمل على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لاستمرار هذا النظام الحيوي والهام والذي يخدم قطاع الحكم المحلي بشكل عام، حيث ستعمل الوزارة على تدريب الهيئات المحلية والإدارات المركزية والمديريات على آليات إدخال المعلومات ضمن البوابة وتحديثها بشكل دائم ويضمن الحفاظ على هذا الانجاز والبناء والمراكمة عليه.

وبين جبارين الأهداف العامة من البوابة والمتمثلة في توفير معلومات عالية الدقة حول الهيئات المحلية والبرامج المحوسبة ، واستخدام هذه المعلومات في تحديد المنطاق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على المراقبة والإشراف على الهيئات المحلية وتعزيز الشفافية، والمساعدة في تعزيز الاستثمار وتوجيه المستثمرين، وغيرها.

من جهته، أكد هانوفر أهمية البوابة الإلكترونية وما توفره من معلومات دقيقة وشاملة تسهم في تحقيق نوع من الشفافية في الطرح واستعراض كافة ما يتعلق بقطاع الحكم المحلي، مشيراً إلى استمرار الدعم الألماني لقطاع الحكم المحلي.

هذا وجرى استعراض للبرامج المحوسبة في الوزارة من برامج التشكيلات والانتخابات، وملفات التجمعات السكانية، وبرنماج التخطيط التنموي الاستراتيجي، ونظام (GEOMOLG)، وغيرها من البرامج والأنظمة المعمول بها في الوزارة، بالإضافة لعرض البرامج التي سيتم ربطها في البوابة، والتقنيات الخاصة باستخدامها، وآليات تطويرها.