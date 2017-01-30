الرئيس يشكر نظيره الفنزويلي على حشد الدعم لإنجاح مؤتمر باريس

جاء ذلك في رسالة من الرئيس عباس إلى نظيره الفنزويلي، سلّمها وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات، إلى سفير فنزويلا المعتمد لدى دولة فلسطين ماهر طه، خلال استقباله اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

ووضع جرادات السفير الفنزويلي في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية، في ظل الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المتصاعدة، والمخالفة للقانون الدولي.

من جانبه، أكد السفير طه موقف فنزويلا الثابت الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا الى الدور الذي تلعبه بلاده التي تترأس حركة عدم الانحياز بهذا الخصوص.

وحضر اللقاء المستشار حنان جرار، والملحق دينا هماش من الإدارة العامة للأميركيتين والكاريبي.