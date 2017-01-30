الحكم 15 سنة على مدان بقتل المواطن ناجي عيد

غزة/PNN- أصدرت محكمة النقض بغزة اليوم حكمها المؤيد لحكم محكمة الاستئناف القاضي بمعاقبة المدان (ر/ف) بعقوبة الحبس مدة 15 سنة مع النفاذ تبدأ من تاريخ توقيفه بتهمة القتل عن غير القصد ومعاقبته بالحبس سنة عن كل من التهمة الثانية والثالثة وهي المشاجرة وحمل آلة مؤذية في واقعة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون

يذكر بأنه وبصدور الحكم في الطعن يكون الحكم سالف الذكر نهائياً حسب الأصول.

يذكر بأن المواطن ناجي سعيد عيد تم الاعتداء عليه من قبل المدان خلال حفلة بمخيم النصيرات ، مما أدى لإصابته بآلة حادة في رقبته أدى لتدهور حالته الصحية، ومن ثم أعلن عن وفاته في 7/5/2010