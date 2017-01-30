الافراج عن الطفل الجريح اسامة زيدات خلال الساعات القادمة

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن الطفل الجريح أسامة زيدات (14 عاماً)، من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل خلال الساعات القادمة، وذلك بعد إتمام الإجراءات، القانونية.

وبين نادي الأسير، أن الطفل زيدات سيُنقل من “عيادة سجن الرملة”، إلى مجمع فلسطين الطبي في محافظة رام الله والبيرة.

وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر” أصدرت قراراً قبل نحو أسبوع، بالإفراج عن الطفل زيدات، بشروط، كان من بينها دفع مبلغ كفالة مالية بقيمة 25 ألف شيقل، وتوقيع والده على تعهد لضمان حضوره لجلسات المحاكم بقيمة 25 ألف شيقل.

يذكر أن الطفل زيدات اُعتقل في 23 أيلول/ سبتمبر 2016 بعد إصابته من قبل قوات الاحتلال، في ظهره وساقه اليمنى، وقبع على إثرها في مستشفى “شعاري تسيدك” لثلاثة أسابيع، وخضع لعمليتي زراعة بلاتين.