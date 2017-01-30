الرئيس عباس خلال مشاركته في القمة الافريقية: نطالب بتطبيق قرار 2334 وتوصيات مؤتمر باريس

رام الله/PNN- دعا الرئيس محمود عباس، القادة الأفارقة، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر القمة العربية، ألا تكون علاقات بلادهم مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

واكد الرئيس عباس في كلمته امام القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ان فلسطين تدعم فكرة أن يكون لقارة افريقيا مقعدا دائما في مجلس الأمن للأمم المتحدة..مشيرا الى ان القيادة تتطلع لدور ومكانة متعاظمة لإفريقيا في المحافل الدولية.

وأشار الرئيس عباس إلى اتفاقية التعاون التي وقعت اليوم مع مفوضية الاتحاد الإفريقي لتبادل الخبرات والتنمية الاقتصادية معربا عن جاهزية فلسطين التامة للتعاون مع الاتحاد الافريقي ودوله الأعضاء لمكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس ان حل الدولتين اصبح في خطر جراء مواصلة اسرائيل لاحتلالها والاستيطان، ما خلق واقع الدولة الواحدة على الأرض مع وجود نظام أبرتهايد مفروض على شعبنا وان إسرائيل تعمل كل ما من شأنه تقويض فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين الرئيس أن أي مساس بالوضع القائم في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، سيقوض فرص تحقيق السلام، وإرساء قواعد الاستقرار في المنطقة.

وشكر سيادته جميع أعضاء مجلس الأمن، خاصة الدول الإفريقية (السنغال، وأنغولا، ومصر) لتصويتهم لصالح القرار 2334، الذي يدين الاستيطان، حاثا المجتمع الدولي للعمل على تطبيقه حماية للأمن والاستقرار، وفرص تحقيق السلام.

وشدد سيادته على ضرورة تنفيذ ما جاء في بيان المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد في باريس مؤخرا، وأهمية تشكيل مجموعة متابعة دولية لمساعدة الجانبين على صنع السلام، وفق سقف زمني محدد.

وجدد الرئيس استعداده قبول مبادرة الرئيس بوتين لعقد لقاء ثلاثي في موسكو، وأعرب عن تطلعه للعمل مع الرئيس دونالد ترامب وإدارته الجديدة لصنع السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية.