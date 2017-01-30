قلقيلية: المحافظ يتفقد عدد من المؤسسات المدنية

قلقيلية/PNN- تفقد محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة اليوم عددا من المؤسسات المدنية شملت” هيئة البترول، الإحصاء المركزي، البريد، دار الإفتاء والمحكمة الشرعية” ذلك ضمن جولته السنوية على مؤسسات المحافظة.

وخلال الجولة ثمن المحافظ جهود المؤسسات ودورها البناء في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم، مشيرا إلى ظروف محافظة قلقيلية الاستثنائية واستهدافها من قبل الاحتلال من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي وإجراءات الاحتلال اليومية والتضييق على المواطنين في سبل العيش، مؤكدا أننا بتكاتفنا نستطيع تخطي كافة المعيقات والعقبات وبناء لبنات الدولة الفلسطينية المستقلة.

بدوره ثمن محمد نزال مدير هيئة البترول الزيارة واطلع المحافظ على آلية عمل الهيئة والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل، مؤكدا على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات من اجل مصلحة المواطن وسلامته.

واطلع وحيد شحروري مدير محافظات الشمال في جهاز الإحصاء المركزي المحافظ على آخر المستجدات والترتيبات للبدء بمرحلة جديدة لتعداد السكان والمنشآت والمساكن خلال العام الحالي، مشيرا إلى أهمية الإحصاءات في تطوير المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.

من ناحيته قدم عمر عبد الحافظ مدير البريد شرحا مفصلا عن آلية العمل والصعوبات التي يواجهها عمل البريد والطموحات ليكون البريد جزء من منظومة البريد الدولي، وان يكون بريد مستقل ومتحرر بالكامل وغير خاضع لأي إجراءات احتلالية.

وبدوره عبر علي مصلح مفتي دار الإفتاء عن سعادته بالزيارة، واطلع المحافظ على سير العمل والقضايا التي تغطيها دار الإفتاء والية العمل المتبعة لحل القضايا والنزاعات.

وعبر رئيس المحكمة الشرعية القاضي فاروق عطية عن سعادته بالزيارة، وأشار إلى أهمية دور المحكمة في حل النزاع والشقاق، مؤكدا أن هدفهم تعزيز السلم والاستقرار في الأسرة الفلسطينية باعتبارها أساس المجتمع.