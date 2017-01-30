البكري : يزور مدرسة افتح للصم ويشدد على ضرورة تظافر الجهود لمد يد العون لها في ظل الازمة التي تواجهها

بيت لحم/PNN/ زار محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري مدرسة افتح لتعليم الطلبة الصم والتي تخدم كافة محافظات الضفة الغربية واطلع على سير الاوضاع فيها .

وجاءت زيارة المحافظ البكري للمدرسة في اطار تفقده للخدمات التي تقدمها المدرسة في مجال تعليم الصم والتي يعترضها الكثير من الاشكاليات في العمل نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة مشيرا في الوقت ذاته الى اهمية ايلاء مؤسسات المجتمع سواء كانت اهلية ام خاصة المدرسة المزيد من الاهتمام من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركات خصوصا الشركات الكبيرة منها.

واشار المحافظ البكري الى ان الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة خدمات مميزة وبمستوى مهني يستحق الاحترام والتقدير مشيرا الى انها تعلم الاطفال وتوفر المبيت لغالبية الطلبة الذين يبلغ عددهم 165 طالبا من ذوي الاعاقة السمعية حيث ان غالبيتهم من خارج محافظة بيت لحم وياتون للدراسة فيها كونها من المدارس القليلة التي تختص بتعليم الصم ان لم تكن الوحيدة.

واشار المحافظ الى انه لمس خلال جولته وزيارته للمدرسة عمل متميز في خدمة ابناءنا وبالتالي لا بد للمجتمع جهات مسؤولة رسمية حكومية وشعبية اهلية وخاصة ان تتحمل جميعها مسؤولياته اتجاه مؤسسة انسانية في الدرجة الاولى وتعليمية في الدرجة الثانية والتي تقدم الخدمات لشريحة واسعة ومهمة من ابناء شعبنا غالبيتهم من الصم من الاطفال الغير قادرة عائلاتهم على توفير التعليم الخاص بهم والذين لم يجدوا سبيلا وملاذا الى مدرسة افتح التي عملت على مدار السنوات الماضية على تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية والتعليمية وحتى الاقتصادية وبالتالي لا بد من الوقوف الى جانبها في المرحلة المقبلة.

واكد المحافظ انه عمل على حل اشكالية نقل طلبة محافظة الخليل من خلال تعاون الاهالي للطلبة من جهة وتعاون النادي الاهلي بمحافظة الخليل مثمنا حرص الجميع من اجل تحقيق التعاون بما يخدم ابناءنا.

كما دعا المحافظ المؤسسات المختلفة المحلية والاجنبية الى المساعدة بتوفير المحروقات التي تستخدم للطلبة ي اقسام المبيت والصفوف في فصل الشتاء معربا عن ثقته بوجود الكثير من الخيرينالذين حال سماعهم لحاجة الاطفال والمدرسة للوقود فانهم سيقومون بتوفيره موضحا ان المحافظة قدمت وستقدم المساعدة وفق امكانياتها كما اوضح المحافظ انه ستواصل مع ادارة المدرسة لحين حل مشاكلها.

من جهتها ثمنت ادارة المدرسة حرص المحافظ وتعاونه معها في كثير من القضايا والامور التي طرحت موضحة ابرز واهم الاشكاليات التي تواجه المدرسة وابرزها مسالة تراكم الاقساط على كثير من العائلات الميسورة الى جانب وجود نقص في المحروقات الخاصة بالتدفئة مشيرين الى انهم يعملون من اجل تجاوز العقبات من خلال التعاون مع المحافظ ومختلف مؤسسات وفئات المجتمع.

وفي نهاية الزيارة قام المحافظ البكري بجولة في اقسام المدرسة واطلع على مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها واشار الى انه من المحزن ان لا تجد هذه المؤسسة جهات داعمة بشكل كافي مشددا على ضرورة تعزيز مفاهيم التكافل الاجتماعي.

بدورهم قدم مجموعة من طلبة المدرسة هدية تذكارية للمحافظ البكري شاكرين اياه على زيارته وتواصله مع المدرسة .