المحافظ جنين رمضان يشيد بجهود الوزير صيدم ويثمن دور المجتمع المحلي في توفير الاحتياجات لمدارسها

جنين/PNN- أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الاثنين، عن إطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع القرية كشفية في عنزا بعد تخصيص عشرة دونمات حكومية ، وسيعرض قرار تمويل المشروع للاعتماد في اجتماع مجلس الوزراء يوم غد. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير ومحافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ، لثلاثة مدارس في قرية عنزا جنوب جنين ، وشملت مدرسة بنات عنزا الثانوية ومدرسة ذكور عنزا الثانوية ، والمدرسة الأساسية المختلطة.

ورافق الوزير والمحافظ في الجولة وفد الوزارة الذي ضم كلا من فواز مجاهد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد حواش ، و مدير التربية والتعليم في تربية قباطية الأستاذ محمد موسى زكارنه وعدد من الفنيين والإداريين التربويين ورئيس المجلس القروي إبراهيم عطياني ، فيما رافق المحافظ مديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، والمهندس منصور السعدي مدير المشاريع .

واستهل الوزير والمحافظ جولتهم في اللقاء الذي عُقد في قاعة مجلس قروي عنزا حيث كان في استقبال الوفدين رئيس المجلس القروي إبراهيم عطياني وأعضاء المجلس القروي ، و جعفر محمد صدقة ممثلا عن فعاليات القرية وممثلي عن لجان أولياء الأمور و شخصيات اعتبارية في القرية . وأشار الوزير صيدم في سياق حديثه إلى ان زيارته اليوم إلى قرية عنزا للإطلاع على وقائع التعليم فيها ، والتواصل مع كافة المؤسسات التعليمية للعمل على تدعيم المسيرة التعليمية بكافة الوسائل والإجراءات القادرة على تثبيت وتعزيز صمود شعبنا على أرضه وتمكين الطلبة الدارسين من الحصول على أفضل بيئة تعليمية ممكنه لتحقيق التميز و الإبداع .

وقال ” هذا اليوم ليس يوما اعتياديا بل جهادي بامتياز لنبني معا القواعد العملية التربوية ، ونتبع كافة الإشكاليات التي تواجه القرية فيما يخص الوضع التعليمي . ولنسير نحو الوضع الصحيح و سننتصر رغم ما يقوم به الاحتلال لفرض حصار على المنهاج الفلسطيني ومنعه من التداول في مدارسنا في القدس، و حتى أنهم يضعون المعيقات للحيلولة دون استمرارنا في العمل على تطوير منهاجنا الوطني . وحول الزيارة التي جاءت بعد ملاحظات قدمها عدد من ممثلين عن القرية حول التعليم في مدارسهم خلال زيارة سابقة لمكتب الوزير، قال د. صيدم “كانت هناك تراكمات تعليمية وترهل سابق ، ولكن بجهود إدارات المدارس في القرية ومديرية التربية والتعليم و رعاية ومتابعة المحافظ أرى أن هنالك إحداثيات قد حصلت في الاتجاه الايجابي. لبناء لبنة أساسية في التعليم لنراكم عليها لأن من واجبنا أن نكون موجودين لنقدم رسالة سامية نحو أبناءنا الطلبة لأنهم الجيل الواعد للدولة الفلسطينية ومستقبلها المشرق .

فيما أكد المحافظ اللواء إبراهيم رمضان أن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته سيزيدنا إصرارا وطموحا لتحقيق مطالبنا الفلسطينية المشروعة وبناء مؤسساتها الوطنية ، والالتفاف حول شرعيتنا الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس . ورحب المحافظ رمضان بالوزير والوفد المرافق له ، مؤكدا أن هذه الزيارة التفقدية مهمة لاطلاع على واقع المسيرة التعليمية في قرية عنزا عن قرب وبحث احتياجاتها التربوية مما يعزز صمود أبناء شعبنا . ودعا المحافظ إلى ضرورة التكاتف وتحقيق السلم الأهلي الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار الداخلي واحترام الأمن والنظام الذي هو أساس النهضة الحضارية بتكامل مكوناتها الاجتماعية . وثمن المحافظ دور الوزير صيدم في متابعة أوضاع المدارس في الوطن وتحقيق احتياجاتها والنهوض بالعملية التعليمية على أفضل حال .

وفي كلمة رئيس المجلس القروي ، رحب إبراهيم عطياني بالمحافظ والوزير ، مؤكدا على أهمية الزيارة التفقدية للتواصل مع المجتمع المحلي والاطلاع عن كثب عن الواقع التعليمي في الريف الفلسطيني وحاجته إلى رافد أساسي من السلطة الوطنية الفلسطينية للنهوض بالمجتمع الفلسطيني والتقدم نحو الأمام . فيما تم الاستماع إلى عدد من القضايا في ذات السياق طرحها ممثلين عن فعاليات و مجلس أولياء الأمور في القرية التي افتخرت بالمستوى التعليمي لأبناء القرية منذ عقود مرت متمنين من العمل على دعم المسيرة التعليمية للحفاظ على هذا التميز لقريتهم .

هذا وتوجه الوفد لتفقد المدارس وبدأها بمدرسة بنات عنزا الثانوية ، وكان في استقباله فرقة الكشافة ومديرة المدرسة آمال علاونة والكادر التدريسي . ووضعت علاونة المحافظ والوزير في صورة المسيرة التعليمية في المدرسة، و كذلك عرض كلا من مديرة المدرسة الثانوية للبنات ناديا فهمي و عدنان يحيي مدير المدرسة الثانوية لذكور عنزا الوضع الداخلي للمدرستين ، مشيدين بالانجازات الداخلية فيهما وتعاون المجتمع المحلي والمجلس القروي ومتابعة تربية قباطية و الوزارة للمسيرة التعليمية فيهما. فيما وعد الوزير بمتابعة طواقم الوزارة للمشاريع قيد التنفيذ في مدارس عنزا و دراسة الاحتياجات و تقديم كل ما يمكن لتحقيقها.

وفي نهاية الجولة قام الوفد بالوقوف على ارض مشروع القرية الكشفية حيث وعد رئيس المجلس بتعبيد الطريق الواصل لها ، شاكرا الوزير والمحافظ و تربية قباطية و المجتمع المحلي على تعاونه ودعمه للتعليم ومؤسسات القرية.