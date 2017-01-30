انخفاض بنسبة 0.20% على مؤشر بورصة فلسطين

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين، انخفاضا بنسبة 0.20%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي المليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 520.79 نقطة، منخفضا 1.05 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.32%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.18%، واستقرار مؤشر قطاع التأمين، وارتفاع مؤشري قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، والخدمات بنسبة 0.02%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على 374 ألف سهم في 121 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 12 شركة، انخفض منها سهم 4 شركات، وارتفع سهم 4 شركات، واستقر سهم 4 شركات.

وانخفض سهم شركات البنك الإسلامي الفلسطيني، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس، وبنك فلسطين.

وارتفع سهم الشركات التالية: الاتحاد للأعمار والاستثمار، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والبنك الإسلامي العربي، ومصانع الزيوت النباتية.

والشركات التي استقر سهمها كانت: العربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الوطني، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.