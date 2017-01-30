ادارة جامعة الأزهر تستجيب لمطالب الأطر الطلابية

غزة/PNN-استجابت إدارة جامعة الأزهر لمطالب الكتلة الإسلامية والأطر الطلابية بالعدول عن قراراتها الاخيرة الخاصة بالتسجيل للفصل الدراسي الجديد من العام 2016 – 2017 .

وقالت الكتلة الإسلامية في بيان صحفي مخاطبة طلبة الجامعة ” كنا قد تابعنا معكم القرارات التي أصدرتها الجامعة بخصوص تسجيل الطلبة في الفصل الدراسي الثاني “.

وأضافت الكتلة” تواصلنا مع إدارة الجامعة والأطر الطلابية ، وقمنا بالتحرك على كافة الأصعدة لوقف هذا القرار ، وأكدنا أننا لن نسمح بالضغط على الطلبة مادياً وخصوصاً في ظل عدم توفر معايير واضحة لدى الجامعة ، من خلال نظام بحث اجتماعي متكامل ” .

وأوضحت الكتلة أن ادارة الجامعة أبلغتهم منذ أيام بعدولها عن القرار مع بقاء شرط دفع رسوم 9 ساعات دراسية وطلبها من الطلبة إحضار المستندات الخاصة بالبحث الاجتماعي وتفعيله .

كما وثمنت الكتلة استجابت الجامعة لمطالب الأطر ، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الاستجابة غير كافية فلا بد من إعلان واضح بدءاً من هذا الفصل عن العمل بنظام بحث اجتماعي متكامل وواضح ، مبينة أن هناك صعوبة عند كثير من الطلبة دفع ثمن 9 ساعات دراسية الأمر الذى يجعلهم تحت ضائقة مالية.

وطالبت الكتلة إدارة الجامعة بالوقوف عند مسئولياتها ، ووقف الشروط التى تفرضها على الطلبة خاصة المحتاجين منهم ، مؤكدة على أنها ستستمر في حراكها لإجل الوصول لكامل حقوق الطلبة ، داعية الطلبة للمبادرة والتسجيل بنظام البحث الاجتماعى فور الاعلان عن البدء فيه.