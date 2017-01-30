الحساينة يتفقد الأسر الفقيرة في منطقة القرعة الخامسة في الصفطاوي في جباليا

غزة/PNN-قام وزير الأشغال العامة والإسكان د.م مفيد محمد الحساينة بتفقد أحوال الأسر الفقيرة التي تعيش في بيوت من الصفيح في منطقة القرعة الخامسة في الصفطاوي بجباليا، واطلع على أحوالهم

المعيشية الصعبة وظروفهم الحياتية.

وأكد الوزير الحساينة على أنه سيتم متابعتهم والعمل على حل مشكلتهم حسب البرامج الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها من أجل التخفيف من معاناة وآلام المواطنين

وشدد الوزير الحساينة على ضرورة تكاتف الجهود وتوحدها من أجل خدمة كافة أبناء شعبنا الفلسطيني وبناء دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.