العمل الزراعي يستقبل وفدا من مؤسسة أطباء العالم فرنسا في مقره بغزة

غزة/PNN-استقبل اتحاد لجان العمل الزراعي في مقره الرئيسي بمدينة غزة وفدا من مؤسسة أطباء العالم فرنساوالذي ضم من مؤسسة أطباء العالم كل من ريم منصور ورومان لوجين وكيم هاربر ومسؤولة البعثة

في فلسطين اتسيار ميغيل روتس والمنسق الميداني لمكتب غزة هبة الشريف.

وكان في استقبال الوفد المدير العام لالتحاد المهندس محمد البكري، ومدير العمليات والتطوير المهندس بشير االنقح، ومدير دائرة الضغط والمناصرة سعد الدين زياردة، والذين بدروهم رحبوا

بالوفد، وثمنوا هذه الزيارة لمقر االتحاد.

وهدفت الزيارة الى تعزيز العالقة مع اتحاد لجان العمل الزراعي، واالطالع على مجاالت عمل وتدخالت المؤسسة مع فئات المزارعين والصيادين، وامكانية التعاون المستقبلي بين المؤسستين.

واستمع الوفد الزائر للمحه تاريخيه عن االتحاد وطبيعة ونوعية االنشطة التي تنفذ، سواء كان على صعيد الخدمات المتنوعة او على الصعيد الحقوقي والمطلبي للمزارعين والصيادين، اضافة الى

المعيقات والمخاطر التي تواجه عمل االتحاد.

ودار النقاش حول عدد من الموضوعات والتي أهمها ما يتعرض له الصياد والمزارع الفلسطيني من انتهاكات ومضايقات من قبل االحتالل االسرائيلي خاصة في المنطقة مقيدة الوصول، والتي ينفذ فيها

مشروعا مع اطباء العالم يستهدف المصابين في تلك المنطقة برا وبحرا.

وتطرق االجتماع الى المشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع اطباء العالم فرنسا وتبادل الطرفان نقاط القوة والضعف، باالضافة الى المالحظات على المشروع لكي يتم تفاديها في مشاريع مستقبليه اخرى.

من جهه أخرى تم وضع الوفد بصورة االعتداءات التي يتعرض لها المزارعين والصيادين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يتعلق باالنتهاكات المستمرة مصادرة االراضي وجدار الفصل

العنصري، اضافة الى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب ال01 سنوات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن العديد من اللقاءات التي يحرص العمل الزراعي لعقدها بهدف توطيد العالقه والتشبيك مع كل مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، والتي تساهم وبشكل كبير في شرح

المعاناه التي يواجهها سكان القطاع جراء االحتالل والحصار المتواصل والذي يطال كافه مناحي الحياة.