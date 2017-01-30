ما هو الطعام الذي يحارب التهابات الجسم؟

من المعروف أن بعض الاطعمة تعمل على محاربة خطر الاصابة بعديد الامراض المزمنة وتخفيض الالتهابات.

وعند الاصابة بها في أي مكان في الجسم، فبدل التسارع الى تناول مضادات الالتهاب بقصد السيطرة على الالتهاب وعلاجها، توجد بعض الاطعمة التي يمكن أن تمنحنا نفس تأثير الادوية لا بل بشكل أفضل كونها طبيعية.

الالتهاب هو عبارة عن استجابة جهاز المناعة لحماية الجسم من العوامل المسببة للمرض مثل البكتيريا الفيروسات والجراثيم وحتى الانسجة التالفة وغيرها من العوامل المهيجة. يتمثل الالتهاب في اصابة العضو المصاب بالاحمرار والتورم وارتفاع درجة الحرارة والالم والاختلال الوظيفي للعضو.

إليكم في ما يلي بعض الأطعمة التي تحارب الالتهاب:

– الاسماك الدهنية: تحتوي على عناصر أساسية مهمة تعزز مناعة الجسم لمحاربة الالتهابات مثل الفيتامين “د” والبروتين والفيتامين “ب ” والسيلينيوم. تتوفر في سمك السلمون والسردين.

– الخضراوات الورقية: تساعد كثيرًا في علاج الالتهاب كونها تتضمن الفيتامين ” أ ” والفيتامين ” ك ” والبيتاكاروتين، بخاصة الخضار الورقية الخضراء.

– زيت الزيتون: يعتبر مصدراً جيداً لمضادات الاكسدة التي تساعد على تحفيز الجسم على مقاومة الالتهابات.

– المكسرات: من أبرزها الجوز والبندق نظراً لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة والفيتامين ب6 و ب9 و ب5 والأوميجا 3.

– الحمضيات: تتغنى بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تقوية جهاز المناعة بخاصة الفيتامين س.

– الطماطم: تحتوي على الفيتامين سي والتي تعتبر من أهم مضادات الاكسدة.

– الثوم: يقوي الجهاز المناعي الذي يحمي الجسم من الاصابات ويمكن استخدامه بعلاج انواع متعددة من الالتهابات.

– الكركم: يعتبر من مضادات الالتهابات الرائعة التي يمكن الاعتماد عليها في تخليص الجسم من الالتهابات لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسدة.

– زيت الزعتر: له فوائد غذائية وصحية مختلفة منها علاج بعض التهابات الجهاز التنفسي وتخليص الجسم من الفيروسات والطفيليات التي تهاجم الجسم