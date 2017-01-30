فرنسا تقهر النرويج وتتوج بلقب مونديال اليد

فرنسا/PNN-توج المنتخب الفرنسي لكرة اليد رحلته الرائعة في بطولة العالم الخامسة والعشرين بإحراز لقبه العالمي السادس، إثر تغلبه على المنتخب النرويجي 33/26 مساء الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

ورغم تقدم المنتخب النرويجي على أصحاب الأرض معظم فترات الشوط الأول، أنهى المنتخب الفرنسي هذا الشوط متقدماً 18/17.

وفي الشوط الثاني، لقن المنتخب الفرنسي منافسه درساً قاسياً ووسع الفارق تدريجياً حتى حسم اللقاء لصالحه 33/26 وأحرز لقبه السادس في بطولات العالم، كما أنها المرة الثانية التي يتوج فيها باللقب على أرضه.

وكان المنتخب الفرنسي أحرز اللقب على أرضه أيضاً في 2001، بخلاف فوزه باللقب في أعوام 1995، و2009، و2011، و2015.

ونجح المنتخب الفرنسي في تعويض إخفاقه في بطولتي كأس الأمم الأوروبية 2016 ببولندا والتي احتل فيها المركز الخامس، ودورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو) التي حل فيها ثانياً.

وحافظ المنتخب الفرنسي على اللقب الذي أحرزه قبل عامين عندما استضافت قطر البطولة.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده من الألقاب في البطولات الكبيرة إلى 11 لقباً، حيث سبق له التتويج باللقب الأوروبي ثلاث مرات في 2006، و2010، و2014، كما أحرز الذهبية الأولمبية في دورتي 2008 ببكين، و2012 بلندن.