مسيرة تضامنية في غزة مع أبناء شعبنا في أراضي 48

غزة/PNN- عبر مئات المواطنين اليوم الاثنين، عن تضامنهم مع جماهير شعبنا في أراضي عام 48.

جاء ذلك خلال تنظيم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية حاشدة صوب مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الجماهير العربية في الـ48 والذي يصادف اليوم الثلاثين من يناير.

وشارك في المسيرة حشد واسع من جماهير شعبنا وقيادة وكوادر الجبهة، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، وشخصيات وطنية ونقابية، وقطاعات نسوية وشبابية ومهنية، حاملين الأعلام الفلسطينية وشعارات تحيي صمود أهلنا في الـ 48 ومرددين هتافات تدين العنصرية الإسرائيلية وسياسة هدم المنازل.