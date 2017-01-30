قرار بإعتماد مركز وطني لتدريب أطباء الإختصاص في جراحة القلب

رام الله /PNN- أعلن المجلس الطبي الفلسطيني مساء اليوم عن قرار بتشكيل مركز وطني موحد لتدريب الأطباء على برنامج إختصاص جراحة القلب وذلك لإثراء الخبرات وتخريج كفاءات طبية.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده أعضاء المجلس الطبي الفلسطيني بحضور وزير الصحة د. جواد عواد بصفته رئيس للمجلس وذلك في مكتب الوزير عواد برام الله.

وقال أمين عام المجلس الطبي د. سليمان البرقاوي ” بناءا على قرار هيئة المجلس الطبي الفلسطيني تمت الدعوة لعقد إجتماع برئاسة وزير الصحة د. جواد عواد بصفتة كرئيس للمجلس حيث تم إتخاذ قرار بتشكيل المركز الوطني الموحد لتدريب أطباء برنامج الأختصاص في جراحة القلب والذي سيشكل من أقسام جراحة القلب في مجمع فلسطين الطبي ومستشفى المقاصد ومستشفى جامعة النجاح التعليمي”.

بدوره قال رئيس المجلس الطبي د. جواد عواد ” إن الهدف من هذا القرار هو إعتماد تدريب موحد ومتكامل تتشارك فيه المستشفيات الثلاث بحيث يتدرب كل طبيب في أماكن مختلفة ولكن بنفس الألية، والذي سيعزز الخبرات والكفاءات في تخصص جراحة القلب.

يذكر بأنه من صلاحيات المجلس الطبي الفلسطيبني إعتماد معايير التدريب في كافة التخصصات الطبية حيث يأتي هذا القرار في سياق إعداد الكوادر وتوطين الخدمات الطبية داخل فلسطين.