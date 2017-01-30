شاشة عرض كبيرة وسط غزة لعرض مباراة مصر وبوركينا فاسو

غزة/PNN- أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إقامة شاشة عرض كبيرة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة لعرض مباراة مصر وبوركينا فاسو في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا وذلك مساء الأربعاء القادم الساعة التاسعة مساء.

وقال هنية، في تصريح له الْيَوْمَ ، إنه سيتم ترتيب الأمور مع رابطة مشجعي نادي الزمالك ورابطة محبي وعشاق الأهلي المصري بفلسطين ليكون هذا التجمع في اجمل صورة وليؤكد عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني.

ودعا هنية الجماهير الفلسطينية الى التوافد على ساحة السرايا من اجل مؤازرة المنتخب المصري الشقيق والذي يعتبر المنتخب العربي الوحيد الذي ما زال ينافس في البطولة الافريقية.

وتمنى هنية التوفيق للمنتخب المصري من أجل الوصول الى المباراة النهائية وتحقيق اللقب الافريقي الكبير.