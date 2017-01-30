الشرطة تفتتح المخيم النسوي الأول للمرأة العاملة في اريحا‎

اريحا/PNN– افتتحت الشرطة اليوم المخيم النسوي الأول للمرأة العاملة وبالشراكة مع دائرة شؤون المرأة في اتحاد نقابات عمال فلسطين بيت الشعب في المحافظة ، وتشارك فيه 30 سيدة وفتاه من 30 مؤسسة عامة ومن المصانع والمشاغل وغيرها ويستمر لمدة يومين في محافظة اريحا والأغوار.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ” أن محافظ اريحا والأغوار المهندس ماجد الفتياني ومدير شرطة المحافظة العقيد فواز طالب افتتحا المخيم في مقر اتحاد النقابات بحضور الدكتور وائل نظيف رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين بيت الشعب في المحافظة وقائد قوات الأمن الوطني العقيد ركن حمزه الجياب ورئيس بلدية اريحا محمد جلايطة ” .

و أكد المحافظ على مكانة المرأة في فلسطين والتجربة الرائدة للمرأة والقطاع النسوي ونعمل من اجل شراكة حقيقية وعملية تضمن للمرأة حقوقها ضمن التشريعات والقوانين التي كفلت للمرأة الفلسطينية حقوقها .

من جهته أكد العقيد طالب على أهمية الشراكات مع المؤسسات في المحافظة بما يهدف إلى نشر التوعية الشرطية والأمنية والقانونية في كثير من المجالات .

وبدوره تحدث الدكتور نظيف ورئيس البلدية جلايطة عن الدور الهام الذي تقوم به الشرطة وكافة المؤسسات في مواضيع مجتمعية رائده ، وقدما شكرهما للشرطة والمؤسسات الشريكة في هذا المخيم داعين للاستمرار في تقديم هذا النموذج من العمل المشترك .

واضاف البيان ان المخيم يشمل محاضرات توعية حول القوانين والمخدرات وسلبيات الانترنت واستضافة في أقسام مديرية الشرطة وزيارات ميدانية لعدد من المواقع السياحية برعاية الشرطة والمؤسسات الشريكة ، ويشرف على فعاليات المخيم النقيب ابراهيم قواريق نائب مدير فرع العلاقات العامة والإعلام في شرطة المحافظة وسامية السويطي من البلدية وأمين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين بيت الشعب في المحافظة الإعلامي علي السنتريسي .

وحضر حفل الافتتاح المقدم كمال زعاتره مدير العلاقات العامة في الأمن الوطني والرائد إياد دراغمه مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة المحافظة ومدير بنك القدس يوسف عبد اللطيف ورئيس اتحاد الفلاحين جوده اسعيد وغيرهم .