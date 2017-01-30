الشرطة تنظم محاضرات توعية في مدرسة سميحة خليل الثانوية في البيرة‎

رام الله/PNN – نظمت الشرطة اليوم محاضرات توعية وارشاد، استهدفت 180 طالبة في مدرسة سميحة خليل الثانوية في مدينة البيرة.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان عدد من ضباط التوعية والإرشاد في مديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة ضم المفوض السياسي الرائد محمد برادعية، ضابط التوعية في شرطة المرور النقيب انور رداد، ضابط التوعية في شرطة السياحة والآثار الملازم اول انس قصراوي وضابط التوعية بالعلاقات العامة والاعلام ملازم احمد سلمان قدموا بحضور مديرة المدرسة الاستاذة انعام زيدان وعدد من المعلمات، محاضرات استهدفت ما يقارب 180 طالبة من صفوف المرحلة الثانوية .

وأضاف البيان بان المحاضرات تركزت حول التعريف بمهام وواجبات ادارات واقسام الشرطة ودور المواطن كشريك في حفظ الامن واحترام القانون، سلبيات استخدام الانترنت وتجنب نشر او الاتصال بأشخاص غير معروفين وكل ما من شأنه استغلال الفتاة والأضرار بسمعتها، التعريف بأسباب حوادث السير وكيفية تفاديها من خلال احترام قوانين السير والسلوك الايجابي في قطع الطريق، التعريف بمهام شرطة السياحة والآثار ودور المواطن في الحفاظ على آثارنا وموروثنا الثقافي.

بدورها أشادت مديرة المدرسة بجهود الشرطة في نشر الوعي وتعميق مفاهيم الأمان الذي ينبع من الحرص العميق على حماية ابنائنا من مغريات العصر وتجنب الوقوع بالسلوك المنحرف.