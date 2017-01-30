الاحتلال يفرج عن الطفل الجريح أسامة زيدات

رام الله/PNN – قال نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت مساء اليوم الاثنين، عن الطفل الجريح أسامة زيدات (14 عاماً)، من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، وذلك من أمام حاجز بيت سيرا العسكري غرب رام الله، حيث سيجري نقله إلى مجمع فلسطين الطبي.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الطفل زيدات في تاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2016، بعد أن أصابته في ظهره وساقه اليمنى، وقد خضع لعدة عمليات جراحية منذ تاريخ اعتقاله، واُحتجز في “عيادة سجن الرملة”.

هذا ومن الجدير ذكره، أن المحكمة العسكرية للاحتلال أصدرت قراراً بالإفراج عن الطفل زيدات، بشروط تمثلت، بفرض كفالة مالية بقيمة 25 ألف شيقل، إضافة إلى توقيع والده على تعهد بقيمة 25 ألف شيقل لضمان حضوره لجلسات المحاكم القادمة.