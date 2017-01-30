برنامج وجد يختتم مسابقات ألعاب القوى لمجموعة من أطفال البرنامج الأيتام في غزة

غزة/PNN – اختتمت مؤسسة انقاذ الطفل – فلسطين مسابقات العاب القوى للأطفال بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى في قطاع غزة، وذلك ضمن أنشطة مشروع التعليم المساند للأطفال ايتام عدوان 2014 “السنة الثانية” أحد مشروعات برنامج وجد الممول من صندوق قطر للتنمية وبمساهمة بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري واشراف مؤسسة التعاون.

وقد شارك في هذه المسابقات 200 طفل من أطفال برنامج وجد، تم تقسيمهم الى 10 فرق، يرأس كل فرقة مدرب رياضي، تمثلت مهامهم في تدريب الأطفال على عدة ألعاب منها القفز على الحواجز والفورميلا وألعاب الزانة والكرات الطبية والرماية وإصابة الهدف. وقد تم اختتام تلك الألعاب من خلال مسابقة ختامية انعقدت في ملعب بيت لاهيا المعشب بإشراف من الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، وسط أجواء من المرح والتسلية بوجود عدد من المهرجين الذين رسموا البسمة على وجوه الأطفال.

وقالت أ. عفاف الخالدي مديرة برامج مؤسسة انقاذ الطفل فلسطين ان الهدف من تنفيذ هذه الفعالية هو تعريف الأطفال بمفهوم العاب القوى واشراكهم في العاب متنوعة كالعدو والوثب والرمي للمساهمة في خلق بنية عقلية وجسدية سليمة، والعمل على خلق روح المنافسة بين الأطفال المشاركين بالإضافة للترويح عنهم بواسطة هذه الألعاب المميزة.

وفي ختام المسابقات كرمت المهندسة مها محيسن مديرة برنامج رعاية الأيتام والأستاذ احمد صيدم منسق برنامج وجد والاستاذة عفاف الخالدي أطفال برنامج وجد المشاركين وقاموا بتوزيع الميداليات عليهم ضمن أجواء من الفرحة والسرور لدى الجميع.

يشار أن هذا الفعالية تأتي ضمن الأنشطة الشتوية لمشروع التعليم المساند لأطفال برنامج وجد والذي يستهدف 1158 يتيم من أيتام العدوان 2014 والملتحقين بالمرحلة التعليمية الأساسية والثانوية، والذي يسعى إلى تحسين المستوى التعليمي من خلال التركيز على ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات بجانب مادتي التكنولوجيا والعلوم في جميع المراحل الدراسية ، من خلال جلسات تعليمية ينفذها طاقم فني مختص يتم بناء قدراته بصورة مستمرة من قبل خبراء في كيفية توظيف الأنشطة الإبداعية واللاصفية ، بالإضافة لتطويع العديد من الأنشطة التي تساهم في تحسين الوضع التعليمي لهم مثل أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي.