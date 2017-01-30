عضوا نيابة يؤديان اليمين القانونية أمام وزير العدل

رام الله/PNN – أدى أعضاء النيابة العامة محمد الفاتح أبو وردة وعامر شاهين، اليوم، اليمين القانونية، أمام وزير العدل علي أبو دياك، في مقر وزارة العدل في رام الله، بحضور النائب العام لدولة فلسطين أحمد براك.

وأكد أبو دياك على ضرورة أداء أعضاء النيابة واجباتهم بكل أمانة وإخلاص لتحقيق العدالة ومكافحة الجريمة، وتنفيذ أحكام القانون، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، مشدداً على أهمية احترام القانون وسيادته.

ودعا أبو دياك، أعضاء النيابة العامة الجدد إلى المزيد من الجهد والعمل ورفع الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتراكمة، لاستكمال برنامج الإصلاح والتطوير وبناء مؤسسات الدولة المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

بدوره، أكد النائب العام أحمد براك على أهمية دور أعضاء النيابة في تطوير أداء وعمل النيابة العامة، متمنيا لهما التوفيق في أداء واجباتهم.