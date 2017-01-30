بلدية نابلس تستعيد ادارة موقع سما نابلس السياحي

نابلس/PNN – نزولا عند رغبة معظم اهالي نابلس، وبعد العديد من الاجتماعات والمداولات التي استمرت ما يقارب الشهرين مع الشركة المشغلة لموقع سما نابلس بادارة السيد حسام قرش، توصلت بلدية نابلس اليوم الى اتفاق تم بموجبه استعادة هذا الموقع الحيوي والسياحي الهام لادارة بلدية نابلس وانهاء العقد المبرم سابقا مع الشركة المذكورة بعد التوصل الى تسوية مالية ترضي الطرفين.

وقد تم تشكل لجنة مكونه من المجلس البلدي برئاسة المهندس سميح طبيلة وعضوية كل من المستشار القانوني ومدير البلدية ومهندس البلدية وذلك بهدف التوصل الى التسوية المالية التي تم الاتفاق عليها.

وقد قام المهندس سميح طبيلة، رئيس لجنة بلدية نابلس بإجراء جولة تفقدية وذلك بعد ان قامت اللجنة المذكورة بدراسة جميع الملفات والكشف على الموقع وكذلك الاطلاع على التقديرات المالية لقسم الهندسة. ورافق طبيلة في هذه الجولة كل من الدكتور خالد قادري والمهندس اسعد سوالمة والمهندس سعد مصلح وبحضور كل من المستشار القانوني ومهندس البلدية ومدير البلدية للاطلاع على كافة مرافق الموقع ومحتوياته من اتمام إجراءات استلامه حسب الاصول.

وأكد طبيلة ان الموقع سيتم فتحه لكافة مواطني المدينة ولزوارها والمتوافدين اليه من مختلف المدن الفلسطينية وفلسطينيو الاراضي المحتلة عام ١٩٤٨ والوفود الاجنبية، موضحا ان كافة مرافقه بما في ذلك الساحات والتيراسات المطلة على المدينة وكذلك المناطق الخضراء والحدائق ستكون مفتوحة ومتاحة للجميع على حد سواء وبرسوم رمزية وذلك لاعطاء فرصة لجميع المواطنين من كافة شرائح المجتمع التمتع بهذا المرفق الحيوي وجمال المدينة.

وقد اعتبر طبيلة ان هذا الاجراء يشكل انجازا هاما للاهل في مدينة نابلس، الذين لطالما اعتبروه ملاذا لهم ومتنفسا ولعائلاتهم واطفالهم لقضاء اوقاتا ممتعة في ظل الطبيعة الجذابة التي يتمتع بها هذا المكان ذو الاطلالة الخلابة والمتميزة.