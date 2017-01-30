إعلان تجنيد (إستبدال) الحرس الرئاسي

رام الله/PNN – اعلن الحرس الرئاسي انه سيتم فتح باب التسجيل للإنتساب للحرس الرئاسي ابتداءاً من يوم الاثنين 30/1/2017 الى يوم الخميس 2/2/2017 .
على من يرغب بالتسجيل التواجد الساعة 8 صباحاً في رام الله_مركز الحرس الرئاسي/ الحُــرش حسب الشروط التالية :
– ان يكون عمر المتقدم بين (18-22 سنة)
– ان يكون ذو لياقة بدنية جيدة
– ان يتناسب الوزن مع الطول وان لا يقل طوله عن 176سم
– ان يجتاز الفحص الطبي الاولي
– ان يكون دون سوابق امنية او جنائية
– المؤهل العلمي ثانويه عامة ومادون ذلك
– ان يكون اعزب
ملاحظة احضار اربع صور شخصية وصورة عن الهوية.