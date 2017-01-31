الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي أربعة في محافظة بيت لحم

بيت لحم/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا وسلمت أربعة آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها، في محافظة بيت لحم.

وبحسب المصادر المحلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ياسر انور ثوابته (23 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه، حيث تم مصادرة مركبته الخاصة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع شرق بيت لحم، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وسلمت كلا من حمزه رجا العمور (19 عاما)، ومحمود كامل العمور (20 عاما)، واحمد رياض العمور(20 عاما)، واحمد خالد العمور (24عاما) بلاغات لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة” غوش عتصيون” الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا.