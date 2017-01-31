وزير اسرائيلي يطالب بنقل خزان الامونيا بحيفا في اقرب وقت

رام الله/PNN- ازداد القلق في حيفا ومحيطها في اعقاب نشر تقرير جديد يحذر من خطر وقوع عشرات الالاف من القتلى في حال إصابة السفينة التي تنقل كل شهر تقريبا مادة الأمونيا السامة الى الخزان العملاق الموجود في خليج حيفا.

وقالت الاذاعة العبرية نقلاً عن وزير حماية البيئة في حكومة الاحتلال، زئيف إلكين قوله ان هذا التقرير يدعم موقف وزارته التي تطالب بإبعاد خزان الأمونيا عن المنطقة في أقرب وقت ممكن.

ويشار الى ان مجموعة من خبراء الكيمياء برئاسة البروفيسور إيهود كينان من معهد الهندسة التطبيقية (التخنيون) أعدت التقرير المذكور بناء على طلب بلدية حيفا.