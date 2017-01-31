البرلمان العربي يدعو لعقد الاجتماع السنوي الثاني مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

رام الله/PNN- يعقد البرلمان العربي الاجتماع السنوي الثاني مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت 14 جمادى الأولى ١٤٣٨ هجري الموافق 11 فبراير من عام 2017م، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ــ جمهورية مصر العربية.

حيث وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الدعوة إلى أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية لحضور اجتماع البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يأتي انعقاده الدوري تفعيلا لإعلان القاهرة الذي توج أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد في فبراير من العام الماضي، وذلك لتعزيز العلاقة بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات في الدول العربية، وتوحيد المواقف في القضايا العربية الاستراتيجية والكبرى، وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة العمل العربي المشترك.

المؤتمر سوف يناقش ما يتعرض له العالم العربي من أوضاع استثنائية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقت مضى، لمعالجة القضايا الشائكة، والتحديات الملحة، والتهديدات الماثلة للأمن القومي العربي، جراء تنامي ظاهرة الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية، والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى وجه الخصوص التدخل الذي يقوم به النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

كما سيبحث المؤتمر الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني ودور المجالس والبرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وسيتوج الاجتماع الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية باعتماد وثيقة ــ ترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الثامن والعشرين على مستوى القمة والذي سيعقد في المملكة الاردنية الهاشمية في