برشلونة يُنهي صفقة “بيكيه الجديد”

برشلونة/PNN- كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة، تمكَّن من إتمام صفقة الشاب سانتياجو بوينو، مدافع نادي بينارول الأوروجوياني، والذي يعتبر أحد أبرز المواهب في بلاده.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن برشلونة، بدأ يتابع المدافع الشاب ذو الـ18 ربيعًا منذ كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا، التي تألق فيها بوينو، برفقة منتخب أوروجواي.

ويتميز بوينو، بمؤهلات كبيرة إذ يشبه كثيرًا جيرارد بيكيه، في طريقة لعبه، حيث يجيد اللعب بالكرة بالإضافة إلى طول قامته والتي تساعده في الكرات الهوائية.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، أن برشلونة سيتخد في الأيام القليلة المقبلة قرارًا بشأن ما إذا كان بوينو، سيلعب برفقة الفريق الرديف لبرشلونة، أو تحت إمرة إنريكي، مدرب الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه “رغم صغر سنه، إلا أن المدافع الشاب لعب مع كبار فريق بينارول هذا الموسم”.

المصدر: كووورة.