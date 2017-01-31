يوفنتوس يحمل خبرًا سعيدًا حول ديبالا

وقال ماروتا، خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية: “نحن نتحدث مع ممثلي ديبالا، ولا أعتقد أنه سيحدث أي مشاكل، والإعلان سيكون خلال أسابيع قليلة”.

وأضاف: “ديبالا سعيد هنا، ونحن سعداء بوجوده معنا، ولهذا السبب يوجد العديد من الفرص للتقدم معًا”.

وأظهرت الكاميرات، لقطة رفض ديبالا مصافحة أليجري المدير الفني للسيدة العجوز، خلال مواجهة ساسولو الماضية بالكالتشيو، في الدقيقة 80، وهو ما أثار عدة تكهنات حول اقتراب رحيل ديبالا عن صفوف البيانكونيري.

وعلق ماروتا، على الواقعة، لإذاعة “TMW”: “لقد كانت لفتة صغيرة وتافهة، وكرة القدم مليئة من هذه الأشياء، علينا أن ننظر للأمر بشكل كامل، ديبالا لاعب مهم ومحترف عظيم”.

واختتم حديثه بقوله: “نحن جميعًا نعرف شخصيته، وهو لم يوجه إساءة للمدير الفني، ولكنه أظهر غضبه بسبب عدم نجاحه في التسجيل، وهذه الأمور عادية جدًا في كرة القدم”.