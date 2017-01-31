10 أخطاء أثارت جدلا حول التحكيم في إسبانيا

مدريد/PNN- رصدت الصحافة الإسبانية أبرز الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد القرارات التي غيرت نتائج بعض المباريات في الفترة الأخيرة.

وأثار الحكم خوسي هيرنانديز الجدل عندما رفض احتساب هدف لصالح برشلونة في مرمى ريال بيتيس، خلال مباراة الفريقين، أمس، الأحد، ضمن الجولة الـ20 من المسابقة، فيما نشرت الصحف الكتالونية صورا توضح أن الكرة تخطت خط المرمى.

وأبرزت صحيفة “ماركا” 10 أخطاء تحكيمية في الليجا، جاءت على النحو التالي:

1. ريال بيتيس × برشلونة (الجولة 20)

حرم الحكم هيرنانديز برشلونة من هدف صحيح، في مباراة يوم أمس، بعد أن دخلت الكرة المرمى وأخرجها مدافع ريال بيتيس، الحكم لم يقم باحتساب الهدف رغم دخول الكرة المرمى.

2. ريال مدريد × إسبانيول (الجولة 4)

لم يقم الحكم هيرنانديز أيضًا باحتساب ضربة حرة مباشرة بعد لمسة يد على سيرجيو راموس خلال المباراة.

3. فياريال × برشلونة (الجولة 17)

لم يحتسب الحكم إجناسيو إجليسياس ضربة جزاء لليونيل ميسي على اللاعب سوريانو، حيث ارتطمت الكرة بيد اللاعب في الدقائق الأخيرة، واحتج لاعبو برشلونة على هذا القرار.

4. إشبيلية × ريال بيتيس (الجولة 5)

شهد ديربي الأندلس الكثير من التوتر بعد رفض الحكم إسترادا فرنانديز احتساب هدف قانوني، لصالح لاعب ريال بيتيس أليكس، وانتهت المباراة بفوز إشبيلية.

5. ريال سوسيداد × برشلونة (الجولة 13)

بعد التشاور مع مساعديه في المباراة ألغى الحكم جيل مانزانو هدف لاعب ريال سوسيداد كارلوس فيلا، بعد تسديده للكرة التي ارتطمت بالعارضة وسقطت على خط المرمى.

6. إشبيلية × أوساسونا (الجولة 19)

احتج لاعبو نادي أوساسونا على الحكم إسترادا فيرنانديز بعد خطأ قوي من اللاعب فاسكويز لاعب إشبيلية، وكان نادي أوساسونا أصدر بيانا يطالب بالمساواة بين جميع الفرق.

7. إيبار × أتلتيكور مدريد (الجولة 17)

فاز أتلتيكو مدريد على إيبار بصعوبة بالغة، ولكن هدف ساؤول نيجويز كان مثيرًا للجدل، حيث اعترض لاعبو إيبار على الهدف الذي كان يبدو تسللًا، وكان جيل مانزانو هو الحكم.

8. إشبيلية × لاس بالماس (الجولة 3)

خسر لاس بالماس من إشبيلية بضربة جزاء غير صحيحة، حيث سقط اللاعب فيتولو في منطقة جزاء لاس بالماس.

9. غرناطة × ديبوريتفو لاكرونيا (الجولة 11)

ألغى الحكم أونديانو ميانكو هدفًا صحيحًا لصالح ديبوريتفو لاكورونيا، وقد أخطا مساعد الحكم وألغى الهدف بداعي التسلل.

10. فالنسيا × برشلونة (الجولة 9)

سجل برشلونة هدف الفوز على فالنسيا في الجولة التاسعة في ملعب المستايا عن طريق اللاعب ليونيل ميسي، لكن لويس سواريز تدخل في الهدف وكان متسللًا، لكن الحكم احتسب الهدف وقام الاتحاد الإسباني بتأكد صحة الهدف في وقت لاحق.