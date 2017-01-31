وزارة الاقتصاد الوطني تطلق جائزة التميز للمشاريع النسوية لقطاع”الصناعات الحرفية والتقليدية”

رام الله/PNN- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء عن إطلاق “جائزة التميز للمشاريع النسوية” لعام 2017، والتي تستهدف هذا العام قطاع الصناعات الحرفية والتقليدية، وبينت الوزيرة عبير عودة أن إطلاق هذه الجائزة يأتي بالشراكة مع ال GIZ ومن خلال برنامج تطوير القطاع الخاص والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ( BMZ ) ، مؤكدة على أهمية الدور الذي تؤديه المرأة في هذا القطاع الحيوي وفي تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضحت الوزيرة أن المشاريع المستهدفة من هذا القطاع هي : التطريز والصوف والسجاد وتصميم الأزياء، الزجاج والسيراميك والفخار والخزف والفسيفساء، الذهب والإكسسوارات والمجوهرات والحلي التقليدية، الشمع، خشب الزيتون والصدف،الخيزران والقشيات، وغيرها من الصناعات المشابهة.

ودعت الوزيرة عودة النساء الرياديات صاحبات المشاريع الفردية، وكذلك المؤسسات والتعاونيات النسوية للمشاركة الفاعلة في هذه المسابقة .

بدورها بينت رئيسه وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة م. جهاد جرايسة أن عملية المشاركة في الجائزة هي احدى الوسائل التي تساهم في إبراز أهمية ودور النساء في هذا القطاع، واهمية توفير برامج لدعمه وتطويره . هذا وأشارت إلى ضرورة تعبئة طلب الالتحاق الخاص بالجائزة والموجود على الرابط: www.mne.gov.ps/cwp وإرساله إلى البريد الالكتروني [email protected] ، كما ويمكن تسليم الطلب في الوزارة أو المديريات الفرعية للوزارة في المحافظات وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق26.02.2017.

وللإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالجائزة سيعقد يوم مفتوح بتاريخ 12\2\2017 من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا في مقر الوزارة برام الله \المصيون ، كما يمكن الاستفسار ايضا من خلال الاتصال على هاتف رقم 0598481519 .

وأشارت م.مها العمد منسقة ال ( GIZ ) بأنة سيتم اختيار المشاريع ضمن معايير محددة تتواءم مع الفئة المستهدفة .,وسيتم إعلان النتائج وأسماء الفائزات ضمن احتفال رسمي بمناسبة يوم المرأة العالمي.