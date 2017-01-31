يديعوت تكشف عن مشروع مواصلات اسرائيلي عملاق بالضفة

بيت لحم/PNN- كشف صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، عن “خطة ضخمة” تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى العمل بها؛ لتطوير المواصلات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عوفر بتروسبيرج، مراسل يديعوت، في عددها الصادر الثلاثاء:”إن الحكومة ستستثمر 5 مليار شيكل؛ لإقامة بنية تحتية للنقل والمواصلات داخل الضفة, تشمل على حفر أنفاق، وتقاطعات, وطرق مواصلات جديدة, وقطارات خفيفة، وطرق للحافلات العامة”.

وذكر أن الهدف من وراء “هذا المشروع العملاق”، حل مشكلة الاختناقات المرورية, وتحسين اجراءات السلامة, والربط المباشر بين القدس والمستوطنات المحيطة بها.

وأضاف:”المقصود في المشروع ضم غير معلن، لكن واقعي على الأرض للضفة الغربية إلى الكيان، يأتي بعد نقل الرئاسة في الولايات المتحدة الامريكية”.

وأشارت يديعوت إلى أن المشروع يأتي بعد أيام من المصادقة على “المشروع الضخم”، القاضي ببناء 2500 شقة في التجمعات الاستيطانية الكبيرة بالضفة، وأن الخطة تشتمل كذلك على توسيع الشوارع والطرقات الموجودة حالياً, وإعادة تسوية الطرق وربطها لتصبح طرقا سريعة تربط التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة بمدن منطقة جوش دان و(تل ابيب) والقدس, بواسطة قطارات خفيفة، وطرق عامة للحافلات.

وأوضحت أن المشروع جاء ،وفق واضعيه، لحل مشكلة طرقات الضفة النشطة والضيقة، والتي تؤدي إلى اختناقات مرورية لسير المركبات الاسرائيلية التابعة للمستوطنين والفلسطينيين عليها، ولوجود اختناقات أثناء القدوم والإياب من (تل ابيب).

وقالت يديعوت إن الخطة تقضي بجعل مستوطنات (معاليه ادوميم وجفعات زيئيف وجوش عتصيون ومستوطنات رام الله, وبيتار عيليت)، ضمن منطقة وضاحية من ضواحي مدينة القدس.

وأضاف:”لذلك سيجري توسيع طريق الانفاق بتكلفة 850 مليون شيكل, من شارع بيجين الى اليعازر “شارع 60″، عبر اضافة مسار لكل الاتجاهات.

والهدف من ذلك اضافة وحدات استيطانية لبيت شيمش وبيتار عيليت وتسور هداسا ومحيطها.

وبالتالي فإن المسار الجديد سيوفر سفرية مباشرة من جوش عتصيون إلى تل ابيب عبر القدس دون أي اشارة مرورية”.

أما من جهة معاليه ادوميم، وفي الصحيفة العبرية، فسيقام جدار فصل في محور التلة الفرنسية، مبينة أن الخطة تشمل أيضا خط حافلات عامة بين قلندية والقدس، واقامة معبر جديد وجدار طرق للفصل بين مسارين من رام الله الى طريق 443 الى عطروت.

كما ترمي الخطة، وفق يديعوت، إلى ربط مستوطنة اريئيل ومستوطنات شمال الضفة بالضاحية “التل ابيبية” وجوش دان و(تل ابيب)، عن طريق قطار خفيف من اريئيل طريق راس العين وبيتح تكفا، ومن طريق 55 الى كرني شمرون في نابلس؛ لربطه بطريق 444.

ونبهت إلى أنه يجري هذه الأيام تنفيذ بدايات المشروع، “حيث يتم شق الطريق الالتفافي النبي الياس قرب قلقيلية, لضمان السلامة والامن”، وأن القائمة تضم ايضاً مضاعفة اتساع طريق “موديعين عيليت”، حتى تسومت لابيد.

ونقلت يديعوت عن وزير المواصلات “كاتس”، قوله:”إن المشروع يرمي إلى “خدمة السكان الاسرائيليين والفلسطينيين على وجه المساواة، وكذلك تطوير المستوطنات في الضفة الغربية والقدس”.