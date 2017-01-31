الاسيران ناهض الاقرع ووائل نعيرات يعانيان من اوضاع صحية صعبة

رام الله/PNN- افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، ان الاسيران ناهض الاقرع ووائل نعيرات يعانيان من ظروف صحية صعبة، في ظل حرمانهما من العلاجات اللازمة ومواصلة سياسة الاهمال الطبي بحقهما من قبل ادارة مصلحة السجون.

وذكر محامي الهيئة كريم عجوة، أن الاسير الاقرع والمحكوم بالسجن المؤبد لـ3 مرات منذ العام 2007، يعاني من الآم حادة في قدميه المبتورتين من فوق الركبة، حيث لا يأخذ سوى المسكنات ولا يستطيع النوم او الجلوس من شدة اوجاعها، كما ترفض ادارة السجون تركيب اطراف صناعية للأسير.

وفي سياق ذو صلة افاد محامي الهيئة يوسف نصاصرة، أن الاسير وائل نعيرات من جنين، والمعتقل منذ 14 عاما من اصل حكمة البالغ 25 عاما، يعاني من عدة مشاكل صحية كالسكري وارتفاع نسبىة الكولسترول في الدم، وأزمة في التنفس، ويتعرض لضغوطات من ادارة سجن ايشل في بئر السبع كالحرمان من الزيارات وعزله منذ حوالي 8 سنوات، وسحب الاجهزة الكهربائية من غرفته.

ولفت نصاصرة الى ان الاسير، دخل في اضراب عن الطعام لمدة 18 يوما، وقام بتعليقه قبل 4 ايام، بعد وعودات من الادارة باعطاءه الادوية اللازمة لحالته الصحية واعادة مقتنياته والاجهزة الكهربائية لغرفته.