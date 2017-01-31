“الاحصاء”: الطاقة والمياه وراء الارتفاع الملحوظ في اسعار المنتج العام الماضي

رام الله/PNN- اظهرت احدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، ووزعت نتائجه، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين نسبته 2.57% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015، فيما عزاه اساسا لارتفاع كبير في اسعار الكهرباء والغاز.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج العام الماضي 101.07 مقارنة ب 98.54 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

وقال “الاحصاء”، “يعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 14.64%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 7.28%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 2.29%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 0.86%”.

في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بنسبة 5.86% خلال العام 2016 مقارنة بالعام السابق.

وسجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الانتاج المحلي خلال العام 2016 ارتفاعاً نسبته 2.75%، وأسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج ارتفاعاً نسبته 1.12% مقارنة بالعام السابق.

على اساس شهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.70% خلال شهر كانون الأول 2016 مقارنة مع شهر تشرين الثاني 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام 102.95 خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة ب 102.24 خلال شهر تشرين ثاني 2016 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.70%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 103.15 خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة ب 102.44 خلال شهر تشرين ثاني 2016 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.19%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة 101.70 خلال شهر كانون أول 2016 مقارنة بـ 101.51 خلال شهر تشرين ثاني 2016 (شهر الأساس كانون أول2015 = 100).

وشهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 4.03%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 8.77%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 11.80%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 5.46%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة التفاحيات والثمار ذات النواه الصلبة بنسبة 12.85%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 3.46%.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 1.64% خلال شهر كانون أول 2016 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.76%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.08%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الأثاث بنسبة 0.99%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.76%، وأسعار صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.65%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.35%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.26%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.24%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الملابس بنسبة 2.21%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 1.20%، وأسعار تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 0.44%.

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