عريقات: القيادة امام قرارات مصيرية اذا ما تم نقل السفارة الامريكية للقدس

أريحا/PNN- جدد أمين سر تنفيذية منظمة التحرير د.صائب عريقات تحذيره من خطورة نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة مشيرا الى ان هذه الخطوة لم تلغى بعد ولم تتلق القيادة اي تطمينات من اي جهة كانت حول الموضوع.

واوضح عريقات في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم انه اذا ما تم نقل السفارة الامريكية الى القدس فإن القيادة امام قرارات مصيرية تبدأ بسحب منظمة التحرير الاعتراف باسرائيل وتوقيع صكوك الانضمام لست عشرة منظمة دولية وتحديد العلاقة مع اسرائيل وفقا لقرارات المجلس المركزي سياسيا واقتصاديا وامنيا، ودعوة سلطة الاحتلال بممارسة صلاحيتها كاملة على الارض المحتلة.

وبشأن احتمال مصادقة الكنيسيت الاسرائيلية على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، قال عريقات ان الرد الفلسطيني سيكون بالتوجه الى محكمة الجنائية الدولية ومطالبتها باجراء تحقيق قضائي ضد المسؤولين الاسرائيليين حول ارتكابهم جرائم حرب تتعلق في الاستيطان والقدس والاسرى والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014.

واشار امين سر تنفيذية المنظمة الى ان القيادة تتحرك حاليا نحو البحث في اليات تنفيذ قرار مجلس الامن الاخير حول الاستيطان وكذلك تنفيذ توصيات مؤتمر باريس، مؤكدا على اهمية ازالة اسباب الانقسام وتحقيق المصالحة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية.