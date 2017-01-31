غزة: 97% من المياه غير صالحة للشرب، واقامة محطة تحلية في القطاع اواخر ايار المقبل

غزة/PNN- اكد المستشار الاعلامي لوكالة الاونروا عدنان ابو حسنة، اليوم الثلاثاء، ان ما نسبته 97 % من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب.

واعلن ابو حسنة في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم ان مفوض الاونروا سيزور اليوم محطات تحلية المياه في القطاع ويلتقي مسؤولي سلطة المياه لمناقشة الحلول لهذه الازمة.

ولفت ابو حسنة الى ان التراجع في حجم الصادرات وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع نسبة البطالة الى اكثر من 43 بالمئة تعطل كافة مناحي الحياة في القطاع.

وفي سياق متصل قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم ان المفوضية الاوروبية قررت عقد مؤتمر للمانحين خاص باقامة محطة تحلية مياه قطاع غزة في اواخر شهر ايار المقبل.