ارزيقات لـPNN: مطلوبان خطيران قاما بتسليم نفسيهما للمؤسسة الامنية والمحافظة بنابلس صباح اليوم

نابلس/PNN- سلم اثنين من المطلوبين الخطيريين من مخيم بلاطة، اليوم الثلاثاء، نفسيهما للمؤسسة الامنية والمحافظة في نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينة المقدم لؤي ارزيقات في حديث لشبكة PNN: أنه يوم أمس قام أحد الاشخاص المسوول عن برنامج “الزيلو” بتسليم نفسه للاجهزة الامنية في مدينة نابس.

وأكد المقدم ارزيقات بأن مطوبا اخر خطيرا بمخيم بلاطة قام بتسليم نفسه للشرطة والمحافظة بنابلس.

واضاف المقدم ارزيقات أن ذلك ياتي في اطار الجهود المبذولة التي تقوم بها الشرطة والاجهزة الامنية في ملاحقة المطلوبين للعدالة.