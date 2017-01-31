مراسلة PNN:الحكومة تقر اجراء الانتخابات المحلية بتاريخ 6 ايار المقبل

رام الله/PNN/ قالت مصادر محلية رفيعة المستوى ان الحكومة الفلسطينية اقرت اجراء الانتخابات المحلية بتاريخ 6 ايار المقبل وفق نظام المراحل حيث ستكون اول مرحلة في شهر ايار.

وقالت مصادر مطلعة لمراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN في رام الله ان الحكومة اقرت اجراء الانتخابات بتاريخ 6 ايار المقبل حيث من المقرر ان تتم الانتخابات وفق نظام المراحل .

وقالت المصادر لمراسلة PNN ان الحكومة ستقر بشكل رسمي الموعد خلال جلستها الاسبوعية التي ستعقد اليوم متوقعة ان يصدر القرار بتحديد موعد الانتخابات عقب جلسة الحكومة في اطار البيان الرسمي للحكومة.

وكانت الانتخابات المحلية التي كانت مقرر في شهر نوفمبر الماضي قد تاجلت قبل اشهر بسبب عدم دستورية محاكم قطاع غزة وتقدم عدد من المحامين برفع قضايا في المحكمة الدستورية بشان وضع محاكم غزة هذا بالاضافة الى اعمال الاعتقالات التي وقعت في القطاع لعدد كبير من مرشحي حركة فتح من قبل اجهزة امن حركة حماس.